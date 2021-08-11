البنك المركزي يحذر من «أوهام» الثراء عبر شركات الفوركس غير المرخصة

الرياض - محمد عبدالله - حذر البنك المركزي السعودي، من أوهام الثراء السريع التي تروجها شركات الفوركس غير المرخصة.

وقال البنك المركزي – عبر – تويتر – إن شركات الفوركس غير المرخصة توهم بالثراء السريع ومن دون عناء، ونصحت الجميع بألا يكونوا عرضة لأكاذيب تلك الشركات.

كان البنك المركزي السعودي حذر من التعامل بأنشطة الفوكس غير المرخصة، وذلك اعتدادا بأن نشاط الفوركس غير المرخص محفوف بمخاطر عديدة، مؤكدا أن تلك الأنشطة لا تخضع لجهات رقابية وإشرافية لحماية الاستثمارات

يشار إلى أن الأمن العام قد نصح، في وقتٍ سابقٍ، قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية «الفوركس»، بالتأكد من حصول الجهة التي يتم التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالسعودية.