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«الصحة» توصي باستكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

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الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 751 حالة مؤكدة وتعافي 1389 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10182 حالة منها 1407 حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 525927 حالة، وبلغت حالات التعافي 517379 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8366 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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