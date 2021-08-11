«الصحة» توصي باستكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 751 حالة مؤكدة وتعافي 1389 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10182 حالة منها 1407 حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 525927 حالة، وبلغت حالات التعافي 517379 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8366 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا