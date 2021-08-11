الأمر بالمعروف تفعل حملتين في السليل

وتأتي هذه البرامج لتحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن، وقد نشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر اللوحات في الأسواق التجارية والأماكن العامة.
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