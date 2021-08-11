جولة تفقدية بالمسجد الحرام

قام وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، بجولة تفقدية لعدد من الإدارات التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، للتأكد من مدى جاهزية الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين، يرافقه الشيخ ماجد بن صالح السعيدي ومديرو العموم ومساعدوهم.

وشملت الجولة تفقد المواقع التابعة للوكالة بتوسعة الملك فهد والمطاف والمسعى، وكذلك زيارة بعض الإدارات العامة والاستماع لملاحظات العاملين بها ومعوقات الإدارة وسبل حلولها. كما جرى الوقوف على بعض مكاتب الشؤون التوجيهية والإرشادية، ومكاتب الإدارة العامة للهيئة داخل المسجد الحرام، وتوجيه العاملين بها للتأكد من إجراءات السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة القاصدين من معتمرين ومصلين، مؤكدين على المضي قدماً في تحقيق رسالة الحرمين الشريفين. تأتي هذه الجولات الميدانية للوقوف على آخر المستجدات، والسعي إلى تطوير منظومة العمل، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- وما يصبون إليه في تقديم أجود الخدمات التوجيهية لعمّار وقاصدي بيت الله الحرام.

و التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في قاعة الشيخ محمد السبيل بالرئاسة الوكلاء والوكلاء المساعدين المكلفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد الرئيس العام خلال اللقاء أن الرئاسة حريصة كل الحرص على تحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على تطوير هذه الخدمات، وبذل الجهد والوقت والعمل والإبداع، والعمل على المبادرات واستخدام التقانة والذكاء الاصطناعي، وتحويل الرئاسة إلى منصة ذكية في تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.