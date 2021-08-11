116 ألف جلسة غسل كلوي في نجران

كما قدم المستشفى خدماته، خلال الفترة نفسها، لـ200145 مستفيدًا عبر أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية. ولفتت «صحة نجران» إلى أنه تم توفير الرعاية الطبية في أقسام التنويم لـ4025 مريضًا، وإجراء 1.2 مليون فحص مخبري، وأكثر من 80 ألف فحص إشعاعي، بينما أجرى مركز الكلى 116517 جلسة غسل كلوي.
وبيّنت أنه تم صرف 217 ألف وصفة طبية، وتقديم الخدمة لـ895 مراجعًا في وحدة المناظير، بالإضافة إلى استفادة 837 مريضًا من العلاج الكيميائي.
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