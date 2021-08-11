الرياض : القبض على مواطن يبتز الفتيات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر تورط في ابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه تم إيقاف المتهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية في حقه وإحالته إلى النيابة العامة.



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