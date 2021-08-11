شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل : قرار منح وزير البلدية صلاحية وقف العقوبات سيعزز التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ، أن قرار منحه صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة و التنبيه أولا لعدم العودة الى ارتكابها، سوف ينعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن و مراعاة رواد الأعمال و المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال الحقيل في تغريدة له على تويتر : " أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية ".

وقال الوزيرأن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال.