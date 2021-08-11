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الحقيل : قرار منح وزير البلدية صلاحية وقف العقوبات سيعزز التنمية

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ، أن قرار منحه صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة و التنبيه أولا لعدم العودة الى ارتكابها، سوف ينعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن و مراعاة رواد الأعمال و المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال الحقيل في تغريدة له على تويتر : " أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية ".

وقال الوزيرأن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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