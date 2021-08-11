- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شرطة الرياض : ضبط مبتز الفتيات عبر مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11
وأضاف أنه جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
شرطة الرياض : ضبط مبتز الفتيات عبر مواقع التواصل
مواطن في العقد الثاني من العمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن ابتز الفتيات عبر مواقع التواصل.
وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريدس، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مواطن في العقد الثاني من العمر تورط في ابتزاز الفتيات عبر مواقع التواصل.
وأضاف أنه جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار