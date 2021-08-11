شرطة الرياض : ضبط مبتز الفتيات عبر مواقع التواصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن ابتز الفتيات عبر مواقع التواصل.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريدس، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مواطن في العقد الثاني من العمر تورط في ابتزاز الفتيات عبر مواقع التواصل.

وأضاف أنه جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

شارك الخبر