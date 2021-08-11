النائب العام يستمع لملاحظات وطلبات المراجعين في الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم بزيارة فرع النيابة العامة بمنطقة الباحة ودائرة النيابة العامة في محافظة العقيق ودائرة النيابة في محافظة بلجرشي، وذلك امتداداً للجولات التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة.

جولة النائب العام في الباحة

والتقى النائب العام خلال الزيارة بعدد من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

كما التقى بعدد من أصحاب الفضيلة رؤساء وأعضاء دوائر النيابة العامة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، مثنيًا على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وقال في كلمة وجهها إلى منسوبي النيابة العامة بالمنطقة: “إن الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله- يأتي في إطار حرصها على مصلحة المواطنين والمقيمين في المملكة، ما يتطلب مضاعفة الجهود وتجويد الإجراءات لتحقيق التطلعات”.

تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية

وأكد معاليه ضرورة تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية في بيئات العمل حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمراجعين عن قرب وتلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.

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