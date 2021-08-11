أعلى درجات الحرارة في المدن السعودية اليوم 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العليا التي تم تسجيلها اليوم في العديد من المدن السعودية والتي كشفت عن تسجيل الأحساء أعلى درجة حرارة بين المدن السعودية عند 47.5 مئوية.

درجات الحرارة اليوم

أما درجات الحرارة في الدمام فقد بلغت 47.4 درجة في حين وصلت في رفحاء 47 وسجلت القيصومة 45.4 والقصيم ومشعر عرفة 45 والدوادمي وعرعر 44 وسكاكا 43 فيما سجلت كل من المدينة المنورة والعلا وشروره 42 درجة في كل منهما بينما سجلت ينبع 39 درجة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على مناطق “المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم”، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

شارك الخبر