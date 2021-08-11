بدء إجراءات تصفية شركة الخضري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخضري عن صدور قرار المحكمة التجارية بالدمام بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية وذلك بعد رفض الدائنين مقترح إعادة التنظيم المالي.

تفاصيل تصفية شركة الخضري

وكشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في بيان لها عبر موقع تداول عن استلامها اليوم بتاريخ 03/1/1443 هـ الموافق 11/8/2021م قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ 2/1/1443 هـ الموافق 10/8/2021م بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية وتعيين السيد/ بدر حاتم التميمي مصفي للشركة وذلك نظرًا لتصويت الدائنين بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي بتاريخ 25/12/1442هـ الموافق 4/8/2021م.

إجراءات الاعتراض على التصفية

وقالت الشركة وحيث إن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت بفقرتيها (ب) و(ج) على ما يلي : “يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيًا مما يأتي:

افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.

إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس، فإن لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة المذكور أعلاه خلال مهلة أربعة عشر يوم تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وأوضحت شركة الخضري أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الخصوص في حينه.

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