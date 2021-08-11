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أمير تبوك يواسي أسرة فقيد الإعلام محمد الشدي

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محمد بن مسعود - الدمام - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أسرة "الشدي" في وفاة فقيدها الإعلامي محمد بن أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة، رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق -رحمه الله-.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة "الشدي"، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب شقيق الفقيد علي الشدي، باسمه وكل أفراد الأسرة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 06:54 PM

أمير تبوك يواسي أسرة فقيد الإعلام محمد الشدي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أسرة "الشدي" في وفاة فقيدها الإعلامي محمد بن أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة، رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق -رحمه الله-.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة "الشدي"، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب شقيق الفقيد علي الشدي، باسمه وكل أفراد الأسرة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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، أمير تبوك يواسي أسرة فقيد الإعلام محمد الشدي ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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