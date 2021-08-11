، "شاهين" ينتزع نوماس الفترة المسائية لفئة الحقايق ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اليوم الرابع لمهرجان ولي العهد للهجن

شهدت الفترة المسائية في اليوم الرابع لمهرجان ولي العهد للهجن، من خلال الأشواط المخصصة لفئة الحقايق "بكار- قعدان"، على مسافة 3 كلم؛ فوز "شاهين" المملوك لرائد بن دخيل الله القرشي، وتسجيل أفضل توقيت بزمن قدره "4:42.0"، وفوزه بالمركز الأول في الشوط الرابع.

وجاءت بقية نتائج المركز في الأشواط الـ12 على النحو التالي: "اعتدال" لخالد فيصل المري، "مشتاق" لعاطف عطية القرشي، "نوف" لحفيظ بن سعيد المري، "ذخيرة" لسامي سطام الشيباني، "شاهين" لعامر بن راشد المري، "يلشة" لعبدالله دلبج المري، "الذيب" لسالم صالح اليامي، "سحابة" لعامر راشد سعيد المري، "الجذاب" لمبارك فهيد مبارك المري، "الداودية" لناصر سعود ناصر العجمي، و"شداد" لسلطان مرشود الحربي.