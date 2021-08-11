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زار الدكتور يوسف عسيري رئيس جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، مقر مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والذي يقام حالياً على ميدان الطائف للهجن، وكان في استقباله محمد البلوي ، رئيس الَّلجنة التنفيذيَّة للمهرجان، وشملت الزيارة حضور عددٍ من أشواط الفترة المسائية، والوقوف على خطي البداية والنهاية، ومرافق الميدان.
وقد رحب "البلوي" برئيس الجامعة وكافة منسوبيها الذين حضروا في الميدان، مشيداً في الوقت نفسه بالمبادرات النوعيَّة التي يحرص رئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي على وجودها ودعمها.
وتعد هذه الزيارة ضمن مبادرة "الإعلام الجامعي"، وفقاً للشراكة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تدريب طلاب قسم الإعلام وعلوم الاتصال، من خلال العمل في المركز الإعلامي في مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثالثة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 06:38 PM
تفعيلاً للشراكة بين الطرفينرئيس جامعة الطائف يزور مقر مهرجان ولي العهد للهجن
زار الدكتور يوسف عسيري رئيس جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، مقر مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والذي يقام حالياً على ميدان الطائف للهجن، وكان في استقباله محمد البلوي ، رئيس الَّلجنة التنفيذيَّة للمهرجان، وشملت الزيارة حضور عددٍ من أشواط الفترة المسائية، والوقوف على خطي البداية والنهاية، ومرافق الميدان.
وقد رحب "البلوي" برئيس الجامعة وكافة منسوبيها الذين حضروا في الميدان، مشيداً في الوقت نفسه بالمبادرات النوعيَّة التي يحرص رئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي على وجودها ودعمها.
وتعد هذه الزيارة ضمن مبادرة "الإعلام الجامعي"، وفقاً للشراكة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تدريب طلاب قسم الإعلام وعلوم الاتصال، من خلال العمل في المركز الإعلامي في مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثالثة.
، رئيس جامعة الطائف يزور مقر مهرجان ولي العهد للهجن ،
المصدر : الخليج 365
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