، إنستجرام تطرح أداة جديدة بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قررت طرح أدوات وميزات جديدة؛ بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم في الفترة الأخيرة.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزات والأدوات الجديدة على إنستجرام، سيمكنها مكافحة الكراهية بتقييد التعليقات على المنشورات الشائعة، لحماية المستخدمين من التحرشات العنصرية والمتحيزة جنسيا.
وستسمح ميزة الحدود الجديدة على إنستجرام، المتوفرة منذ اليوم، لجميع المستخدمين بإخفاء التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من المستخدمين، الذين إما لا يتابعونها أو بدأوا مؤخرًا في متابعتها.
كما سيصدر تطبيق إنستجرام تنبيها وتحذيرا، بوقف النشر وحظر الحساب، إذا قام الشخص بنشر محتوى مسيء، بدلا من الانتظار حتى تكرار المخالفة كما كان يحدث من قبل.
قال رئيس إنستجرام آدم موسيري في منشور رسمي: "يخبرنا منشئو المحتوى أيضًا أنهم لا يريدون إيقاف التعليقات والرسائل تمامًا؛ فهم لا يزالون يريدون الاستماع إلى مجتمعهم وبناء تلك العلاقات، لكن تسمح لك الحدود بالاستماع إلى متابعيك القدامى، مع تقييد الاتصال من الأشخاص الذين قد يأتون إلى حسابك فقط لاستهدافك."
وطورت إنستجرام تلك الميزات والأدوات، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبي كرة القدم في المنتخب الإنجليزي، والتي حملت الكثير من التعليقات السلبية بسبب خروجهم من بطولة الأمم الأوروبية، وخسارتهم اللقب أمام إيطاليا.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 06:30 PMإنستجرام تطرح أداة جديدة بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم
كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قررت طرح أدوات وميزات جديدة؛ بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم في الفترة الأخيرة.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزات والأدوات الجديدة على إنستجرام، سيمكنها مكافحة الكراهية بتقييد التعليقات على المنشورات الشائعة، لحماية المستخدمين من التحرشات العنصرية والمتحيزة جنسيا.
وستسمح ميزة الحدود الجديدة على إنستجرام، المتوفرة منذ اليوم، لجميع المستخدمين بإخفاء التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من المستخدمين، الذين إما لا يتابعونها أو بدأوا مؤخرًا في متابعتها.
كما سيصدر تطبيق إنستجرام تنبيها وتحذيرا، بوقف النشر وحظر الحساب، إذا قام الشخص بنشر محتوى مسيء، بدلا من الانتظار حتى تكرار المخالفة كما كان يحدث من قبل.
قال رئيس إنستجرام آدم موسيري في منشور رسمي: "يخبرنا منشئو المحتوى أيضًا أنهم لا يريدون إيقاف التعليقات والرسائل تمامًا؛ فهم لا يزالون يريدون الاستماع إلى مجتمعهم وبناء تلك العلاقات، لكن تسمح لك الحدود بالاستماع إلى متابعيك القدامى، مع تقييد الاتصال من الأشخاص الذين قد يأتون إلى حسابك فقط لاستهدافك."
وطورت إنستجرام تلك الميزات والأدوات، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبي كرة القدم في المنتخب الإنجليزي، والتي حملت الكثير من التعليقات السلبية بسبب خروجهم من بطولة الأمم الأوروبية، وخسارتهم اللقب أمام إيطاليا.
، إنستجرام تطرح أداة جديدة بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إنستجرام تطرح أداة جديدة بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.