، النائب العام يقوم بجولة تفقدية على نيابات منطقة الباحة ،

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قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، بزيارة فرع النيابة العامة بمنطقة الباحة ودائرة النيابة العامة في محافظة العقيق ودائرة النيابة في محافظة بلجرشي، استكمالاً لبرنامج الزيارات التفقدية لفروع النيابة العامة في المملكة والتي بدأها النائب العام قبل عدة أشهر.
والتقى النائب العام خلال الزيارة عدداً من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
كما التقى عدداً من رؤساء وأعضاء دوائر النيابة العامة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة الباحة.
وقال الشيخ "المعجب" في كلمة وجهها إلى منسوبي النيابة العامة بالمنطقة إن "الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله يأتي في إطار حرصهما على مصلحة المواطنين والمقيمين في المملكة، ما يتطلب من منسوبي النيابة مضاعفة الجهود وتجويد الإجراءات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".
وأكد ضرورة تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية في بيئات العمل؛ حرصاً على صحة وسلامة الجميع.
يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمراجعين عن قرب وتلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 06:18 PM
التقى خلالها عدداً من المراجعينالنائب العام يقوم بجولة تفقدية على نيابات منطقة الباحة
قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، بزيارة فرع النيابة العامة بمنطقة الباحة ودائرة النيابة العامة في محافظة العقيق ودائرة النيابة في محافظة بلجرشي، استكمالاً لبرنامج الزيارات التفقدية لفروع النيابة العامة في المملكة والتي بدأها النائب العام قبل عدة أشهر.
والتقى النائب العام خلال الزيارة عدداً من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
كما التقى عدداً من رؤساء وأعضاء دوائر النيابة العامة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة الباحة.
وقال الشيخ "المعجب" في كلمة وجهها إلى منسوبي النيابة العامة بالمنطقة إن "الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله يأتي في إطار حرصهما على مصلحة المواطنين والمقيمين في المملكة، ما يتطلب من منسوبي النيابة مضاعفة الجهود وتجويد الإجراءات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".
وأكد ضرورة تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية في بيئات العمل؛ حرصاً على صحة وسلامة الجميع.
يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمراجعين عن قرب وتلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.
، النائب العام يقوم بجولة تفقدية على نيابات منطقة الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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