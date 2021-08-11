الملك سلمان يدعو أمير الكويت لزيارة السعودية

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لزيارة السعودية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن سعادته بتلبية الدعوة.

وقام بتسليم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، خلال استقبال أمير دولة الكويت له في قصر بيان اليوم الأربعاء.

وحضر الاستقبال رئيس الديوان الأميري الكويتي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وفي يونيو/حزيران الماضي، عقدت السعودية والكويت اجتماعهما الأول، لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وذلك في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الاجتماع.

ووقع وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الكويت في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الرياضة، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

كما جرى التوقيع على برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بالكويت،

فيما وقع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع وزير الخارجية الكويتي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين البلدين، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.