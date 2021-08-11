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المملكة السعودية تسجل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم  الأربعاء  تسجيل  تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8366.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل  751  إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 535  ألفا و927.

 

كما لفتت إلى تسجيل  1389 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى  517 ألفا و 379 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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