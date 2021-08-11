شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الزراعي الأمريكي يشيد بالشباب في مهرجان "تمور بريدة " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الملحق الزراعي الإقليمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة والبحرين مارك فورد اليوم مهرجان بريدة للتمور، الذي تنظمة أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع إمارة المنطقة، وبشراكة إستراتيجية مع هيئة فنون الطهي. واطّلع على حركة البيع والشراء والمزادات والمعارض والفعاليات المصاحبة والخدمات الحكومية المقدمة داخل أروقة المهرجان.

وأشاد فورد بالتنظيم وجودة المنتج وتميزه وحرص الشباب على الاستثمار في بيع وشراء التمور، والفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان.