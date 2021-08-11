شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز لقاحات في مجمع تعليمي بالدمام وبدء استقبال الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يشغله طاقم طبي متكامل من شبكة الدمام الصحية من أطباء وممرضين وأخصائيين وفنيين

د. محمد الأحمري : الشراكات تلعب دور مهم في تحسين تجربة المستفيدين من التطعيم

دشن تجمع الشرقية الصحي بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية ، مركز لقاحات فايروس كورونا (كوفيد-19) بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي القسم المتوسط والثانوي، بحضور رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية د. محمد الأحمري وقيادات شبكة الدمام الصحية وإدارة تعليم الشرقية، والذي بدأ باستقبال المستفيدين من السلك التعليمي من الطلاب والطالبات من عمر 12 عاماً وحتى 18 عاماً وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات ومنسوبي إدارة التعليم.

وأكد رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية التابعة لتجمع الشرقية الصحي "د. محمد الأحمري"، على أهمية دور مثل هذه الشراكات في تحسين تجربة المستفيدين من تطعيم فيروس كورونا، وتهيئة الطلاب والمعلمين لبدء العام الدراسي الحضوري بشكل آمن، بالإضافة للمساهمة في استكمال تحصينهم الذي يعد شرطاً لحضور أول يوم دراسي للعام الجديد، تحقيقاً للمناعة المجتمعية والقضاء على الوباء.

وذكر "الأحمري": يعمل على تشغيل المركز طاقم طبي متكامل من شبكة الدمام الصحية، من أطباء وممرضين وأخصائيين وفنيين، لخدمة مستفيدي التعليم من خلال توفير لقاحات كورونا (كوفيد-19) لهم.