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الصحة: نوصي باستكمال جرعات اللقاح للوقاية من المتحورات

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 751 حالة مؤكدة وتعافي 1389 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10182 حالة منها 1407 حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 525927 حالة، وبلغت حالات التعافي 517379 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8366 حالة -رحمهم الله جميعاً-.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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