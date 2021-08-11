- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.
وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.
وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.
وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض؛ حيث سيتم نشره في "الخليج 365" ومواقع التواصل الاجتماعي.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 05:56 PM
أكّد أنهم أبطال الصف الأمامي في ظلّ ظروف جائحة كوفيد-19السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني
كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.
وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.
وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.
وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض؛ حيث سيتم نشره في "الخليج 365" ومواقع التواصل الاجتماعي.
، السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.