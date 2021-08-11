، السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد أنهم أبطال الصف الأمامي في ظلّ ظروف جائحة كوفيد-19

كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.

وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.

وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.

وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض؛ حيث سيتم نشره في "الخليج 365" ومواقع التواصل الاجتماعي.