محمد بن مسعود - الدمام - قبل مواجهة الحزم في الدوري حصل نادي التعاون على شهادة الكفاءة المالية، وذلك نظير التزام النادي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. وبات التعاون تاسع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يستطيع إشراك لاعبيه الجدد في مواجهة الحزم غدًا ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري المحترفين السعودي. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 05:55 PM قبل مواجهة الحزم في الدوري التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية حصل نادي التعاون على شهادة الكفاءة المالية، وذلك نظير التزام النادي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. وبات التعاون تاسع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يستطيع إشراك لاعبيه الجدد في مواجهة الحزم غدًا ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري المحترفين السعودي. الكلمات المفتاحية ، التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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