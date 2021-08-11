محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة. العراق فيروس كورونا الجديد 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 05:48 PM خلال الساعات الـ24 الماضية العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740933 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 19402 وفاة، فيما تم تسجيل 9189 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1556855 حالة. الكلمات المفتاحية ، العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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