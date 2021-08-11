3 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مدن سعودية، اليوم الأربعاء، حالات التعافي المسجلة بالمملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية والبالغ 1389 حالة، وسجلت الرياض 191 حالة وجدة 155، والطائف 118حالة.

وسجلت حائل 45 حالة، ومكة المكرمة 42، وبريدة 37، والهفوف 36، وأبها وحفر الباطن 34 لكل منهما، والجبيل 29، وخميس مشيط 26، وينبع 24، وبللسمر 22، وعنيزة 21، والمدينة المنورة 20، وجازان 19، والأسياح وأبو عريش 18 حالة لكل منهما، وسجلت البدائع والمبرز 16 حالة لكل منهما.

وسجلت رجال ألمع 15 حالة وسجلت عقلة الصقور وظهران الجنوب والليث 14 حالة لكل منهما، وسجلت عرعر والغزالة 13 حالة لكل منهما، وسجلت الشنان وصبيا 12 حالة لكل منهما، وسجلت أضم 11 حالة.

وسجلت عريعرة والعارضة والعيص 10 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 9 حالات تعاف في كل من: محايل والشملي وأملج والبكيرية، وسجلت 8 حالات في كل من الدمام، ورابغ وقيا والحناكية وفيفا، وسجلت 7 حالات في الخبر والرس وقصيباء ووادي الدواسر.

وتم تسجيل 6 حالات في كل من تبوك والباحة ونجران ورياض الخبراء وصامطة وبيش وبلجرشي والعلا والنعيرية والخفجي، وسجلت 5 حالات في كل من، موقق وعيون الجواء وخيبر والحجرة.

وسجلت 4 حالات في كل من: البرك وبيشة ورنية والبجادية وتمير ووادي الفرع وميسان، وسجلت 3 حالات في كل من رفائع الجميش وفرسان وبارق وعفيف والمجمعة ووادي بن هشبل والدوادمي والقطيف وسبت العلاية وضرما وظلم والنماص والقنفذة والسليل والقريع.

كما سجلت حالتا تعاف في كل من: القوارة وسميراء وثار وأحد رفيدة والدلم ومليجة والظهران وبقيق وتبالة والسليمى والقريات والمخواة والأرطاوية وتربة والقويعية والمذنب والمظيلف والقرى الخرج والحرث وأم الدوم.

واقتصر التعافي على حالة واحدة في كل من ثول والدائر والرين والعيدابي وحوطة سدير والمحاني والدرب والزلفي والخرمة وضرية والغاط وصفوى والمويه والمجاردة والعقيق ورفحاء والبشائر وبقعاء وساجر وثريبان والفرشة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 535927، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 517379 ، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8366 حالة.

وأتاحت وزارة الصحة، رابطًا لتسجيل جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي حصل عليها أصحابها خارج المملكة، في أنظمة الوزارة