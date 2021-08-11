مستشارة قانونية توضح نقاطًا حيوية في عقد العمل.. وأهمية المادة 52

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المستشارة القانونية ملاك الفضل أهم النقاط التي تكتب في عقد العمل ، والالتزامات المفروضة على صاحب العمل والموظف بعد توقيع العقد .

وقالت المستشارة خلال لقائها في برنامج " صباح السعودية " أن عقد العمل هو عقد يبرم بين صاحب العمل والموظف على إنجاز عمل محدد مقابل أجر متفق عليه .

وأضافت : من أهم النقاط التي يجب توافرها في عقد العمل وذكرها النظام في المادة 52 ان يتم كتابة اسم صاحب العمل وعنوانه واسم الموظف وجنسيته بالإضافة إلى كتابة الأجر والمزايا البدلات مدة العقد وتاريخ الالتحاق .

بينما أوضحت أن الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها صاحب العمل بعد توقيع العقد هي أنه يجب عليه تحديد الأجر وتوفير تأمين صحي للموظف كما يجب عليه تسجيله في التأمينات الاجتماعية توفير إجازة سنوية مدفوعة .

وعن التزامات الموظف قالت : يجب ان يلتزم بأخلاق العمل وعدم إفشاء أسرار العمل سواء كانت فنية أو تجارية والحفاظ على ممتلكات المكان من أجهزة وعدم إتلافها.

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