الجوازات السعودية: 12 خدمة إلكترونية متوفرة عبر «تواصل»

الرياض - محمد عبدالله - عددت المديرية العامة للجوازات السعودية، 12 خدمة إلكترونية توفرها وتقدمها من خلال خدمة تواصل.

وأوضحت الجوازات السعودية، أن خدمة تواصل تساهم في مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر الإلكترونية.

وشاركت مديرية الجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، موضحة من خلالها الخدمات التي تقدمها خدمة تواصل وتشمل:

- الجواز السعودي وتصاريح السفر

- إجراءات هوية مقيم داخل المملكة

- خدامت التابعين والمكفولين

- إجراءات هوية مقيم خارج المملكة

- تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الخروج النهائي

- تأشيرات الزيارة

- تمديد الزيارة (للأشقاء اليمنيين)

- تمديد الزيارة (للأشقاء السوريين)

- نقل الخدمات

- تعديل المهن

- تحديث وتمديد الجواز

- البلاغات

وأوضحت الجوازات السعودية، أنه للاستفادة الكاملة من الخدمة يجد الإلتزام بوصف الطلب ويشمل شرح الخدمة المطلوبة تحديدًا، كما يتطلب ذلك أيضًا من المستفيد توضيح رقم هوية المقيم أو رقم الحدود.

وأردفت الجوازات، أنه يجب كذلك على طالب الخدمة الإلتزام برفع المرفقات المطلوبة والتي تثبت صحة الطلب للحالة إن وجدت حسب الشروط الموضحة للخدمة.

وأضافت مديرية الجوازات، أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه.

وبينّت، أنه لن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة من قبل المستفيد.

وأوضحت الجوازات السعودية، أن خدمة تواصل لا تشمل الاستفسارات، لافتة أن مدة تنفيذ الخدمة تصل إلى 7 أيام عمل.

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