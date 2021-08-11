أخبار السعودية اليوم.. «الجوازات» تنوه بتحديث البيانات البريدية.. ووفاة الحكم معجب الدوسري

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث دعت المديرية العامة للجوازات السعودية لضرورة تحديث البيانات البريدية عبر نظام «أبشر» وبوابة «مقيم»، فيما أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا، وإلى التفاصيل:

أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين تدعوه لزيارة السعودية

تسلم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، وأوضحت العربية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن أمير الكويت أعرب عن سعادته، ملبيا الدعوة.

وزير البيئة يشكر القيادة على حسم نظام إدارة النفايات.. ويعدد مكاسب

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، الشكر للقيادة الرشيدة، وذلك بعد الموافقة على نظام إدارة النفايات، مضيفًا أن ذلك يهدف إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العلاقة؛ في سبيل حماية البيئة واستدامتها وفق مبدأ الاقتصاد الدائري، تحفيزاً للاستثمار وتحسين مستوى الخدمة، والصحة العامة والمشهد الحضري».

تنويه من «الجوازات» للمواطنين والمقيمين حول تحديث البيانات البريدية

طالبت المديرية العامة للجوازات، من المواطنين والمقيمين، بضرورة تحديث البيانات البريدية عبر نظام «أبشر» وبوابة «مقيم»، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بك والتابعين لديك الصادرة من المديرية العامة للجوازات، وذلك عن طريق البريد السعودي، سُبُل».

رسميًا.. حجز العمرة والصلوات للحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، مضيفة أن تصريح العمرة خاص بالعمرة فقط، في حال دخل وقت الصلاة و تصريح العمرة لا زال ساري يمكن الصلاة داخل الحرم

البورصة السعودية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2008 بدعم من 3 أسهم

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم الأربعاء، لتحافظ على أعلى مستوى لها منذ يناير 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وجاء ذلك بدعم ارتفاع أسهم الرعاية الصحية والبنوك والخدمات التجارية، وارتفع المؤشر العام للسوق «تاسي» بنسبة 0.10% ما يعادل 11.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,311.21 نقطة؛ حيث ربح «تاسي» 2617 نقطة منذ بداية العام حتى جلسة اليوم تعادل نسبة نمو 30.12%، وفقًا للعربية.

وفاة الحكم الدولي معجب الدوسري بعد صراع مع المرض

توفي الحكم الدولي السابق معجب الدوسري، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض امتد لنحو عامين، ليُسدل الستار على مسيرة رائعة في ملاعب المملكة امتدت لنحو 4 عقود.

«هيئة الترفيه» تصدر لائحة التراخيص المحدثة للأنشطة الترفيهية والمساندة

أصدرت الهيئة العامة للترفيه لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة التي تحدد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص في قطاع الترفيه، وأنواع التراخيص التي تصدرها الهيئة وتسري أحكام هذه اللائحة عليها، إضافة إلى التزامات المرخص له وأنواع العقوبات التي تصدر على المخالفين للأنظمة.

«أبشر»: 6 خطوات لطلب تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي

أوضحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، 6 خطوات أساسية وضرورية لازم اإتباعها عند طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي ذاتيًا

الموارد البشرية: إجازة 5 أيام للموظف عند وفاة أحد الأصول والفروع

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الموظف يستحق إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر عند وفاة أحد الفروع أو الأصول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، موضحًا أن يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حالة وفاة الزوجة، أو أحد الأصول او احد الفروع وفق المادة 113 من نظام العمل.

الأرصاد: نجران وجازان وعسير والباحة تتأثر بأمطار ورياح وجريان سيول

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيا على مناطق «المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم»، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

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