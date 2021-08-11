«أبشر»: 6 خطوات لطلب تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، 6 خطوات أساسية وضرورية لازم اإتباعها عند طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي ذاتيًا.

وشاركت أبشر، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها خطوات طلب الخدمة طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي وهي كالتالي:

- الدخول على الحساب الشخصي بمنصة أبشر

- اضغط على أيقونة خدماتي

- أنقر على خدمات

- اختار الجوازات

- أضغط على على طلبات التأشيرة

- قم بتحديد الخدمة المطلوبة والضغط عليها

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أنه بعد تقديم الطلب يتم الانتظار لمدة 10 أيام.

وأضافت أبشر للخدمات الإلكترونية، أنه يتاح فترة 5 أيام للمقيم بعد فترة الانتظار لإصدار تأشيرة خروج وعودة بعد سداد الرسوم.

وكانت الجوازات السعودية أكدت أن صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، 3 أشهر من تاريخ السفر في حال إذا كانت محددة بالأشهر، أما إذا محدده بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار

اقرأ أيضًا :

«أبشر»: 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة

تنويه من «الجوازات» للمواطنين والمقيمين حول تحديث البيانات البريدية