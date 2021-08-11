الخطوط السعودية: سريان الإقامة شرط للسفر بالرحلات الداخلية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الخطوط السعودية، أن سريان الإقامة من شروط السفر للرحلات الداخلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل لا بد من سريان الإقامة لحجز الطيران الداخلي؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: « من متطلبات السفر في الرحلات الداخلية أصل الهوية الوطنية/الإقامة سارية المفعول، لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

وأضاف: «يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن جرعتين، محصن جرعة واحدة مضى عليها 14 يوم ،محصن متعافي، معفي) ولن يسمح بالسفر ودخول المطار للضيف الذي تظهر حالته في تطبيق توكلنا (لم تثبت إصابته)».

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