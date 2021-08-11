3 مناطق تسجل 48 % من إصابات كورونا الجديدة والحالات الحرجة 1407

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1389) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (517379) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10182) حالة من بينها (1407) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (535927) حالة، توفي منهم (8366) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (751) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 147، المنطقة الشرقية 111، منطقة الرياض 107، منطقة عسير 86، منطقة جازان 72، منطقة القصيم 54.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 47، منطقة نجران 35، منطقة حائل 31، منطقة تبوك 19، منطقة الباحة 17 منطقة الحدود الشمالية 14 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 11 حالة فقط.



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