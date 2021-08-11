محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 03:36 PM "الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية "الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية ،

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