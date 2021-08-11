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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.
وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 03:35 PM
تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.
وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ،
المصدر : الخليج 365
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