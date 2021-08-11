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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 03:35 PM

تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.

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، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ،
المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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