، "الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته أبل؛ لمعالجة عدد من الثغرات في منتج iTunes 12.11.4 لنظام Windows.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن أبل أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://support.apple.com/en-us/HT212609.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.