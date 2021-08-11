محمد بن مسعود - الدمام - بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين. وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 03:32 PM بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها "الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية طاجيكستان "الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية طاجيكستان أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين. وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية طاجيكستان ،

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