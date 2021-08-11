تقرير يكشف عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، في البنوك التجارية، والبنك المركزي المصري.



وبقي متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ومددت الرئاسة المصرية خدمة الفريق أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس لمدة عام كامل، في قرار لاحق على دوره الكبير في أزمة "إيفر جيفن".

وبموجب قرار الرئاسة المصرية، سيبقى الفريق ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس وعضو منتدب بها لمدة عام كامل بداية من 12 أغسطس/ آب الجاري.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، الأحد، حيث حمل الرقم 333 لسنة 2021.

وربيع تولى بنفسه إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في المجرى الملاحي الجنوبي للقناة.

ونالت القناة إشادة عالمية كبيرة لطريقة إدارتها للأزمة، كما حصلت مصر على حزمة تعويضات جيدة إثر مفاوضات ناجحة مع الجهة المالكة للسفينة.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، إلى نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، أمس.