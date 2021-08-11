شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: إنشاء 17 حديقة ضمن برنامج أنسنة المدن بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من أعمال إنشاء ١٠ حدائق في الدمام، فيما يتم العمل حاليا على تنفيذ ٧ حدائق في الظهران والخبر، والتي تأتي ضمن خطة الأمانة لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنه بلغت نسبة الإنجاز 100%، لـ 10 حدائق بالدمام في الأحياء التالية: حي الفرسان، الواحة، الشعلة، العزيزية، المنتزه، العنود، الجلوية، المحمدية، النورس، طيبة، مشيرة الى أن إجمالي مساحتها تتجاوز الـ ٣٣٠٠٠ متر مربع، تتضمن مسطحات خضراء، بلغ إجمالي مساحتها بأكثر من ١٣٠٠٠ متر مربع، كما تم تضمين ألعاب أطفال، وألعاب قوى، وملاعب كرة قدم ودورات مياه، ومضامير مشي إجمالي أطوالها بلغت 2100 متر طولي.

ولفتت الى أنه يتم العمل حاليا العمل على إنشاء 4 حدائق بالخبر، وهي الزيتون، الزنبق، الزيزفون، الربيع، بإجمالي مساحة أكثر من ٥٠٠٠٠ متر مربع، تضمنت مسطحات خضراء بلغ إجمالي مساحتها ٢٠٠٠٠ متر مربع، وتضمين ألعاب أطفال مدمجة، وألعاب قوى، وملاعب كرة قدم، ودورات مياه، ومضامير مشي بلغ إجمالي أطوالها ١٨٦٠ متر طولي. فيما يتم العمل على إنشاء 3 حدائق بالظهران وهي حديقة الثريا بمخطط ٩١١، وحديقة السديم بحي الترجي وممشى الضي، بلغت مساحتها الكلية أكثر من ١٢٠٠٠ متر مربع، تضمنت مسطحات خضراء إجمالي مساحتها أكثر من ٣٥٠٠ متر مربع، وتضمّنت ألعاب أطفال، ومضمار مشي بلغ طوله أكثر من ألف متر طولي.

وقالت أنها تسعى لتضمين مثل هذه الحدائق حتى تتم الاستفادة منها من قِبل المرتادين، مؤكدة أنها حريصة على توفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين للراحة والاستجمام، ضمن برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أنه تم مراعاة ذوي الإعاقة في مثل هذه المشاريع بهدف دمجهم في المجتمع عبر توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشاريع، التي تأتي ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة، والتي تشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع بالتنسيق مع البلديات، ووكالة الخدمات، ومن شأنها تحويل مدن المنطقة إلى وجهات حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار، وتحويلها إلى وجهات مستقبلية عالية المستوى، لافتة إلى أنه تم وضع معايير عدة لتحديد الأولويات لتطبيق مفهوم الأنسنة بمدن المنطقة، عبر تطوير عدد من المواقع بأهداف تطويرية، تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة، وتشتمل على تعزيز البعد الإنساني من خلال تهيئة المنطقة وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة.