إغلاق 8 منشآت مخالفة للاحترازات بالشرقية

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس, 1531 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 58 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا .

محمد يوسف

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