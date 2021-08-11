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إغلاق 8 منشآت مخالفة للاحترازات بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس, 1531 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 58 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس المستجد وتطبيق توكلنا .

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة بأهمية تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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