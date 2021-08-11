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الفيصل يطلع على آخر مستجدات مبادرة إزالة التشوه البصري

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

الفيصل يطلع على آخر مستجدات مبادرة إزالة التشوه البصري

وفق برنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، لاستعراض مبادرة إزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة.

الفيصل يتابع خطط الأمانة

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطط الأمانة لمعالجة عناصر التشوه البصري في مكة المكرمة وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

الفيصل مبادرة ازالة التشوه البصري

 

أهداف مبادرة إزالة التشوه البصري

وبحسب العرض فإن المبادرة تهدف لإزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة وتوفير آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة وإزالة عناصر التشوه البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ، بما يحقق رضا السكان.

الفيصل يطلع على آخر مستجدات مبادرة إزالة التشوه البصري - متابعات الخليج 365 الفيصل مبادرة ازالة التشوه البصري
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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