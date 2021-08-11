أمير الشرقية يطلق مشروع صياد بتكلفة 14 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن مشروع صياد من المشاريع الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، وتمكين المواطنين من مزاولة مهنة الصيد التي تعد من المهن التاريخية، خاصة في المنطقة الشرقية التي ارتبط أهلها بالبحر.

وأضاف سموه “يأتي هذا المشروع لمواصلة المشاريع المماثلة التي أطلقتها الدولة “أيدها الله” لتمكين الشباب في شتى المجالات وتوطين الوظائف لتحقيق رؤية الوطن 2030 واستثمار الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب”.

انخراط الشباب السعودي في مهنة الصيد

جاء ذلك خلال إطلاق سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مشروع صياد بالمنطقة بتكلفة بلغت حوالي 14 مليون ريال، وسلم سموه المستفيدين من أبناء المنطقة قواربهم للبدء في عملهم بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة.

وأعرب سموه عن سعادته بانخراط الشباب السعودي في مهنة الصيد التي ارتبطت بها المنطقة الشرقية عبر تاريخ طويل، وإرث حضاري ممتد لسنوات بعيدة جعل من المنطقة أحد أبرز مناطق المملكة في الارتباط بالمهنة وتطوراتها، وجاء اليوم الذي يخوض فيه الشباب السعودي المؤهل مجال العمل في تلك المهنة بكل ثقة واقتدار” مشيدًا بتعاون العديد من الجهات المشاركة في المشروع والتي انتهجت أسلوبًا علميًا استفاد منه الشباب وسوف يطبقونه في مشوارهم العملي.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري خلال كلمة له في المناسبة إلى أن عدد المتدربين في مشروع صياد بالشرقية بلغ 186 شابًا، كما عمل البرنامج على تأمين عدد 22 مركب صيد صغيرًا (طراد) و10 مراكب صيد كبيرة (لنش) إلى جانب 25 سيارة نقل مبرد لدعم الصيادين المبتدئين بالتنسيق مع جمعية الصيادين التعاونية بصفوى وفق اتفاقية تشغيل ما بين المستفيدين والجمعية.

ما هو مشروع صياد

يذكر أن مشروع “صياد” يعد أحد برامج تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة ويهدف لخدمة مهنة الصيد والصيادين وتوطين المهنة ضمن رؤية المملكة 2030، ويتم العمل فيه بالتعاون مع مجلس الجمعيات السعودي للمساهمة في تدريب وتأهيل الشباب السعوديين عبر إخضاع المتدربين لتأهيل يمكنهم من ممارسة الحرفة بالطرق السليمة.

حضر الاحتفال بإطلاق المشروع ممثلون من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والإدارة العامة للجمعيات وجمعية الصيادين التعاونية بصفوى.



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