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شكرا لقرائتكم الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11
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الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إندونيسيا
بحثا سبل تعزيزها في مختلف المجالات
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
بحث العلاقات الثنائية:
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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