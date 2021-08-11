الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إندونيسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

بحث العلاقات الثنائية:

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شارك الخبر