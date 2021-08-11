28 موقعًا لمدارس الطفولة المبكرة في مكة المكرمة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المشاريع والصيانة وشركة تطوير للمباني 28 موقعاً لمدارس البنين المعاد تخصيصها لصالح مدارس الطفولة المبكرة التي بلغت نسبة الإنجاز في أغلب مواقعها ما بين 85 % إلى 90 % وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد .

أعمال مختلفة:

وبلغت أعمال السواتر 1200 م.ط ، وأعمال المظلات 9800م2، وأعمال اللكسان 395 م2، وأعمال البلاط 2750 م2، وأعمال الرخام 671 م2، وأعمال الرخام 283 م.ط، وأعمال الدهانات 19500م2، وأعمال الأبواب 24، وأعمال البوابات 20، وقد تم أنجاز هذه التعديلات في زمن قياسي استغرق 2000 ساعة عمل .

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