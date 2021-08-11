أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان حتى الثامنة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبة أنعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والطوال ، والعارضة ، والعيدابي ، وصامطة ، وضمد ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيا على مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

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