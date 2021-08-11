السعودية | عبر المزاد الدولي للصقور.. سعودية تستعد للبطولات

شكرا لقرائتكم عبر المزاد الدولي للصقور.. سعودية تستعد للبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت الليلة الثالثة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، منافسة للسعوديات؛ للظفر بصقور المزاد الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

رؤى خلال مشاركتها في المزاد مع والدها

بدورها، أكدت الصقارة السعودية رؤى سليمان التميمي، أنها رغبت في الحصول على صقرين من إجمالي ستة صقور، عُرضت يوم أمس، لكن الحظ لم يحالفها لاقتناء أي منهما.

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وأكدت أنها تنوي شراء أحد صقور المزاد؛ للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الرابعة، والذي يقام خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ١٦ ديسمبر المقبل، موضحة أنها ستعود مرة أخرى للمزاد الدولي لشراء صقر بمواصفات مميزة وفريدة.

وتابعت رؤى التميمي، التي تبلغ من العمر 18 عاماً، أنها تعلمت الصقارة من والدها منذ أن كان عمرها ست سنوات، مشيرة إلى أنهم يملكون اليوم ثلاثة صقور من نوعي الحر والشاهين.

كان والد رؤى، قد شارك في النسخة الأولى من المهرجان، ونجح في تجاوز الأدوار التأهيلية، لكنها عازمة على تحقيق لقب كأس الملك عبدالعزيز.