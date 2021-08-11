- 1/3
- 2/3
- 3/3
أوقفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، بريطانياً يعمل موظفاً في سفارة لندن في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا، بحسب ما أعلن القضاء الألماني.
وأوضح القضاء أن توقيف "البريطاني" جاء بالتعاون مع السلطات البريطانية، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهتها، بيّنت النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بنظر قضايا التجسس، أنها تشتبه في أن "البريطاني" نقل في مناسبة واحدة على الأقل لممثل لأجهزة الاستخبارات الروسية، وثيقة حصل عليها في إطار عمله في السفارة.
ألمانيا تعتقل "بريطانياً" بتهمة التجسس.. المفاجأة أن توقيفه جرى بالتعاون مع بلادهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11
أوقفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، بريطانياً يعمل موظفاً في سفارة لندن في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا، بحسب ما أعلن القضاء الألماني.
وأوضح القضاء أن توقيف "البريطاني" جاء بالتعاون مع السلطات البريطانية، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهتها، بيّنت النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بنظر قضايا التجسس، أنها تشتبه في أن "البريطاني" نقل في مناسبة واحدة على الأقل لممثل لأجهزة الاستخبارات الروسية، وثيقة حصل عليها في إطار عمله في السفارة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
02:33 PM
يعمل في سفارة لندن ببرلين
أوقفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، بريطانياً يعمل موظفاً في سفارة لندن في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا، بحسب ما أعلن القضاء الألماني.
وأوضح القضاء أن توقيف "البريطاني" جاء بالتعاون مع السلطات البريطانية، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهتها، بيّنت النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بنظر قضايا التجسس، أنها تشتبه في أن "البريطاني" نقل في مناسبة واحدة على الأقل لممثل لأجهزة الاستخبارات الروسية، وثيقة حصل عليها في إطار عمله في السفارة.
، ألمانيا تعتقل "بريطانياً" بتهمة التجسس.. المفاجأة أن توقيفه جرى بالتعاون مع بلاده ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعتقل "بريطانياً" بتهمة التجسس.. المفاجأة أن توقيفه جرى بالتعاون مع بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.