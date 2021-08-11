، "أخذ مني بضاعة وأنا أبكم".. حاول الاحتيال على ذوي متوفى فانتهى أمره بالسجن ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أدانت محكمة جنح أبو ظبي، متهمًا بالشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية، بأنه انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه ديْن قِبَل والد المجني عليه المتوفى؛ مطالبًا بسداده.. وتم ضبط المتهم.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة في أبو ظبي وفق صحيفة "البيان"، في أن المتهم تواصل مع المجني عليه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر برنامج "واتساب"، بعد العثور على رقم هاتفه المنشور في أحد مواقع التواصل المختصة بنشر معلومات عن المتوفى، ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي، وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم، إلى حسابه المصرفي، مدعيًا أن المتوفى كان قد اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء.
ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف؛ فضلًا عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات، ومصادرة الهاتف، وإغلاق حسابه في برنامج "واتساب" بشكل كلي.
ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبو ظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قِبَل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها، وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.
"أخذ مني بضاعة وأنا أبكم".. حاول الاحتيال على ذوي متوفى فانتهى أمره بالسجنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11
أدانت محكمة جنح أبو ظبي، متهمًا بالشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية، بأنه انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه ديْن قِبَل والد المجني عليه المتوفى؛ مطالبًا بسداده.. وتم ضبط المتهم.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة في أبو ظبي وفق صحيفة "البيان"، في أن المتهم تواصل مع المجني عليه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر برنامج "واتساب"، بعد العثور على رقم هاتفه المنشور في أحد مواقع التواصل المختصة بنشر معلومات عن المتوفى، ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي، وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم، إلى حسابه المصرفي، مدعيًا أن المتوفى كان قد اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء.
ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف؛ فضلًا عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات، ومصادرة الهاتف، وإغلاق حسابه في برنامج "واتساب" بشكل كلي.
ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبو ظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قِبَل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها، وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:32 PM
واقعةٌ حدثت بأبو ظبي والجاني طالَبَ ضحيته بتحويل مبلغ على والده مقابل مشتريات
أدانت محكمة جنح أبو ظبي، متهمًا بالشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية، بأنه انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه ديْن قِبَل والد المجني عليه المتوفى؛ مطالبًا بسداده.. وتم ضبط المتهم.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة في أبو ظبي وفق صحيفة "البيان"، في أن المتهم تواصل مع المجني عليه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر برنامج "واتساب"، بعد العثور على رقم هاتفه المنشور في أحد مواقع التواصل المختصة بنشر معلومات عن المتوفى، ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي، وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم، إلى حسابه المصرفي، مدعيًا أن المتوفى كان قد اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء.
ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف؛ فضلًا عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات، ومصادرة الهاتف، وإغلاق حسابه في برنامج "واتساب" بشكل كلي.
ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبو ظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قِبَل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها، وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.
، "أخذ مني بضاعة وأنا أبكم".. حاول الاحتيال على ذوي متوفى فانتهى أمره بالسجن ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "أخذ مني بضاعة وأنا أبكم".. حاول الاحتيال على ذوي متوفى فانتهى أمره بالسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.