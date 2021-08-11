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رئاسة أمن الدولة ووزارة النقل توقعان اتفاقية لتعزيز الإجراءات الأمنية

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الرياض - محمد عبدالله - وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، اتفاقية تعاون مع رئاسة أمن الدولة، وذلك لتعزيز الإجراءات الأمنية لمنظمة النقل.

وقال الحساب الرسمي لوزارة النقل عبر موقع «تويتر»: « وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر اتفاقية تعاون مع رئاسة أمن الدولة لتعزيز التكامل الأمني بين الرئاسة ومنظومة النقل».

وأضاف: «وتهدف الاتفاقية لتعزيز إجراءات أمن منظومة النقل، والتقييم المشترك للمخاطر الأمنية».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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