رئاسة أمن الدولة ووزارة النقل توقعان اتفاقية لتعزيز الإجراءات الأمنية

الرياض - محمد عبدالله - وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، اتفاقية تعاون مع رئاسة أمن الدولة، وذلك لتعزيز الإجراءات الأمنية لمنظمة النقل.

وقال الحساب الرسمي لوزارة النقل عبر موقع «تويتر»: « وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر اتفاقية تعاون مع رئاسة أمن الدولة لتعزيز التكامل الأمني بين الرئاسة ومنظومة النقل».

وأضاف: «وتهدف الاتفاقية لتعزيز إجراءات أمن منظومة النقل، والتقييم المشترك للمخاطر الأمنية».

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