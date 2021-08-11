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أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين تدعوه لزيارة السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - تسلم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لزيارة المملكة العربية ، وأوضحت العربية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن أمير الكويت أعرب عن سعادته، ملبيا الدعوة.

قال الحساب الرسمي لسفارة المملكة في الكويت عبر «تويتر»: «قام السفير اليوم بتسليم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تضمنت دعوة سموه إلى زيارة المملكة».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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