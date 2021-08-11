وزير البيئة يشكر القيادة على حسم نظام إدارة النفايات.. ويعدد مكاسب

الرياض - محمد عبدالله - رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، الشكر للقيادة الرشيدة، وذلك بعد الموافقة على نظام إدارة النفايات.

وقال وزير البيئة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _حفظهما الله_ بمناسبة الموافقة على نظام إدارة النفايات والذي يأتي في إطار سلسلة الأنظمة التي سبق اعتمادها لقطاع البيئة».

وأضاف: «يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العلاقة؛ في سبيل حماية البيئة واستدامتها وفق مبدأ الاقتصاد الدائري، تحفيزاً للاستثمار وتحسين مستوى الخدمة، والصحة العامة والمشهد الحضري».

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