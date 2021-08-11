وزارة الصحة توجه 9 إرشادات للتغلب على الأرق ليلًا

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، تسعة نصائح طبية وإرشادات هامة دعت لإتباعها لمن يعانون من الأرق ليلًا للتغلب عليه.

وشاركت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، بينّت من خلاله عدد من العادات الصحية التي من شأنها المساعدة في التغلب على الأرق وتتمثل في :

- التوجه للفراش عند الشعور بالنعاس فورًا دون أي تأخير

- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم

- تجنب النوم خلال النهار

- تجنب التدخين

- ترك الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

- تجنب تقلب مواعيد النوم والاستيقاظ

- ممارسة الرياضة البدنية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة

- عدم شرب القهوة قبل النوم

- تجنب استخدام المنومات دون استشارة الطبيب

ونبهّت وزارة الصحة، لأهمية عدم تجاهل مشكلة الإصابة بالأرق الذي قد يكون مجرد عرض لمشكلة أخرى، مضيفة أن أفضل طريقة للوقاية من الأرق هي الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم في بيئة مناسبة.

وأوضحت الصحة، أن االأرق هو أحد اضطرابات النوم الشائعة ويعني إما صعوبة الدخول في النوم أو النوم المتواصل لساعات كافية في الظروف المناسب.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن الأرق ليس أمرًا طبيعيًّا مرتبطًا بضغوط الحياة؛ بل يجب أخذه بجدية وعلاجه.

وكشفت الصحة، أنه حتى الآن لا يوجد اختبار طبي أو علمي واحد ثابت محدد لتشخيص الأرق، ويستخدم الأطباء عدة طرق لاستثناء المشاكل الأخرى.

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